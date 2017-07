Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Myanmar pede ajuda à OMS após seis mortos e 14 infetados com gripe suína

País asiático pede requer vacinas, medicamentos e equipamento para detetar a doença.

Por Lusa | 12:49

O Myanmar pediu a ajuda da Organização Mundial de Saúde (OMS) para combater o surto do vírus H1N1, também conhecido como gripe suína, que já causou seis mortos e 14 infetados no país, informou esta quinta-feira a imprensa local.



De acordo com o portal de notícias Irrawaddy, o Ministério da Saúde de Myanmar enviou nesta quarta-feira um relatório à OMS, no qual requer assistência para conter o vírus, assim como vacinas, medicamentos e equipamento para detetar a doença.



Cinco pessoas morreram devido à gripe suína em hospitais em Rangum e a sexta vítima mortal foi registada no estado de Chin (nordeste).



Dos 14 casos confirmados, cinco estão a receber tratamento em Rangum e os restantes nove em Chin.



O Ministro da Saúde, Myint Htwe, vai presidir a uma reunião com peritos no próximo domingo em Rangum, para abordar a situação vivida no país e discutir formas para conter o surto.



Entretanto, as autoridades de saúde começaram a distribuir máscaras cirúrgicas e folhetos informativos que recomendam lavar as mãos e consultar um médico caso os sintomas de gripe não melhorem no prazo de dois dias.



Myanmar não sofria um surto de gripe H1N1 desde a pandemia de 2009, quando o vírus afetou dezenas de pessoas no país.



O Ministério avançou esta semana que em junho foram detetados casos de infetados com o vírus H7N9, também conhecido como gripe das aves, em Dawei (sul), que levaram ao sacrifício de 1.800 aves.