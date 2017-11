Na América, a publicidade chegou à canábis. Com resultados hilariantes

Empresa do Oregon faz sátira a farmacêuticas, com uma mãe a precisar de 'erva'.

Por José Carlos Marques | 16:15

Nos últimos anos, as leis que liberalizam o consumo de marijuana têm-se sucedido em vários estados americanos, sobretudo os da costa Oeste. Na faixa que atravessa Washington, Oregon, Califórnia e Nevada, já é possível comprar esta droga em estabelecimentos autorizados. E já não é preciso alegar razões médicas, porque a cabábis pode ser usada para fins recreativos. E, nalguns, casos, até é possível aos consumidores cultivar a sua própria 'erva' em casa.



A mudança é recente e está a levar ao aparecimento de uma nova indústria - a de produção e comercialização de canábis. A Briteside é uma empresa de Oregon que está em franca expansão, tanto que até já faz publicidade através de anúncios divulgados online.



Um dos anúncios da Briteside usa o humor como argumento. Numa sátira aos convencionais vídeo das farmacêuticas, o vídeo mostra uma mãe com dificuldade em lidar com as tarefas do dia a dia. Até que lhe é sugerida a solução mágica: "canábis". E é uma mãe com um sorriso permanente e olhos perdidos no horizonte que passa a levar a vida com outra leveza.



Interessante é o aviso sobre os efeitos secundários, lidos em voz acelerada, como é costume na indústria farmacêutica: "euforia, apetite aumentado, riso incontrolável, elevada sensibilidade a entusiasmo musical e redução de ansiedade". E há uma recomendação: "Pergunte ao seu médico se a canábis é adequada para si. Provavelmente é".





A Briteside entrega canábis ao domicílio e avisa os consumidores que podem achar tudo isto demasiado à frente: "Sim, somos uma companhia real".

Lei cheia de contradições



No estado de Oregon, a lei sobre o consumo de marijuana deixou a cada condado o poder de decidir se se pode ou não consumir esta droga. O que deu numa relativa confusão, com os condados do litoral - com a cidade de Portland à cabeça - a liberalizarem o consumo e os do interior a manterem a proibição.

O que torna a vida do consumidor difícil de gerir, pois se há hotéis onde se fuma, é proibido fazê-lo em espaços públicos, mesmo que ao ar livre. Também só se pode andar com uma onça (cerca de 3 gramas) no bolso, mas a lei permite que se tenham 8 onças em casa. Nos parques nacionais é proibido ter ou consumir erva.



Confuso? Certamente, e, para quem está sob efeito da droga, a coisa não deve ficar mais fácil de perceber.