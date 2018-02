Na mais pequena cidade de Inglaterra todos os sem abrigo são falsos

Polícia de Ely recomenda aos cidadãos que não dêem dinheiro a quem pede na rua.

A polícia de Ely, a mais pequena cidade de Inglaterra, com apenas 20 mil habitantes, lançou nos últimos dias um alerta pouco habitual. Trata-se de um aviso à população sobre os sem abrigo que dizem viver nas ruas da cidade. É que a polícia diz que nenhum deles é, verdadeiramente, um sem-abrigo. E avisa que o esquema permite a quem mendiga receber "avultadas quantias de dinheiro".



As autoridade recomendam assim a quem queira ajudar estas pessoas que se abstenha de lhes dar dinheiro. Em alternativa, sugere-se a oferta de uma bebida quente ou comida.



O sargento Phil Priestley, citado pelo Telegraph, garante: "Não há sem-abrigo em Ely - todos os indivíduos que foram vistos a pedir recentemente têm sido apoiados com alojamento e suporte. Não queremos que as pessoas sejam enganadas, porque é uma oportunidade lucrativa".



Angela Permenter, porta-voz do Conselho Distrital de East Cambs, ao qual pertence Ely, confirma a informação da polícia. "Às vezes as pessoas não procuram ajuda porque é possível ganhar substanciais quantidades de dinheiro nas ruas de Ely. Pode parecer que as autoridades não se interessa, mas na verdade estamos a disponibilizar apoio a estas pessoas".

O aviso não convence toda a gente. Um residente garante conhecer um genuíno sem-abrigo que vive nas ruas de Ely.