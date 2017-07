Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Nada poderá separar a França dos EUA"

Macron homenageou os EUA nos 100 anos da entrada americana na Grande Guerra.

10:30

O presidente francês, Emmanuel Macron, reiterou ontem a solidez da relação da França com os EUA. Num discurso no desfile solene do 14 de Julho, Dia da República francesa, tendo a seu lado o homólogo dos EUA, Donald Trump, Macron disse mesmo: "Nada nos poderá separar".











"A presença, a meu lado, do sr. Trump e da sua esposa é o sinal de uma amizade que atravessa os tempos", acrescentou Macron, elogiando os EUA, "aliados seguros, amigos que vieram em [seu] socorro" nas guerras mundiais do séc. XX.



Estas palavras sublinharam o sentido da homenagem do desfile nacional francês, aberto este ano por militares americanos para assinalar os 100 anos da entrada dos EUA na Grande Guerra.



Trump foi o primeiro presidente americano presente no 14 de Julho desde 1989, quando François Mitterrand convidou George H.W. Bush, na altura para assinalar o bicentenário da Revolução Francesa.



Antes de deixar Paris, o presidente norte-americano respondeu a Macron no Twitter, agradecendo a "honra" por representar os EUA num "desfile magnífico".



PORMENORES

Reforçar alianças

A visita de Trump a Paris serviu para Macron reforçar uma aliança com os EUA, que teve dias difíceis na cimeira do G20, em Hamburgo. Nessa altura, Trump foi criticado pelo isolacionismo em matéria comercial e pelo abandono do Acordo de Paris, que fixa metas para a redução de emissões poluentes.



Legião de Honra

As condecorações do 14 de Julho distinguiram este ano 101 pessoas. Um dos distinguidos foi Bernard Cazeneuve, ex-ministro do Interior e primeiro-ministro que sucedeu a Manuel Valls quando este se candidatou à presidência.