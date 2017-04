Namorados encontrados mortos em hotel de luxo

Um casal de jovens namorados encontrados mortos a tiro numa suíte de um hotel de luxo na cidade brasileira de São Paulo pode ter feito um pacto de morte. Essa é a principal suspeita da polícia da capital paulista face aos indícios recolhidos na suíte 1509 do Hotel Maksoud Plaza, na região da Avenida Paulista, onde o casal foi encontrado depois de um alerta das famílias.

"Pelo que foi encontrado no local, tudo leva a crer que existiu um pacto de morte", adiantou a jornalistas o delegado (inspector) Gilmar Pasquini Contrera, que comanda as investigações do caso. Ele baseia essa linha de investigação principalmente em cadernos e folhas recolhidos na suíte e aparentemente manuscritos pelos dois jovens.

Luís Fernando Hauy Kafrune, de 19 anos, e a namorada, Kaena Novaes Maciel, de 18, foram encontrados já sem vida na cama da suíte que tinham alugado sábado no luxuoso hotel. De acordo com o inspector, tudo leva a crer que Luís matou Kaena e depois se suicidou, utilizando uma pistola automática furtada ao padrasto da jovem.

Por toda a suíte, a polícia encontrou espalhados diários, agendas e papéis pertencentes ao casal com referências a suicídio. Também foram encontrados textos sobre "como aproveitar a morte".

Os dois jovens tinham namorado, separaram-se e, há pouco tempo, decidiram reatar. Sábado, sairam dizendo às respectivas famílias que iam passear num centro comercial mas foram para o hotel e não fizeram mais qualquer contacto.

Domingo, ante o prolongado silêncio da jovem, a família de Kaena rastreou o telemóvel dela e descobriu a morada do hotel. A polícia foi até lá, entrou na suíte e encontrou os dois jovens já sem vida, mortos a tiros que, estranhamente, ninguém, funcionários ou hóspedes do hotel, parece ter ouvido.

