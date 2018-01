Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Não sou só esperto, sou um génio estável”, diz Trump

Presidente dos Estados Unidos reagiu uma vez mais ao livro ‘Fire and Fury’.

08:00

Donald Trump partiu este sábado para Camp David, onde vai manter reuniões com os líderes republicanos para definir a estratégia do partido para 2018, mas o que preocupa o presidente dos EUA não são as eleições de novembro para o Congresso, é o livro ‘Fire and Fury’, no qual é acusado de ser pouco inteligente e mentalmente instável.



A isto respondeu ontem Trump no Twitter: "Não sou apenas esperto, sou um génio e um génio muito estável, na verdade."



Na chegada a Camp David, o presidente falou também do livro de Wolff aos jornalistas, para dizer que é "uma obra de ficção". E defendeu a sua preparação intelectual, afirmando: "Frequentei as melhores universidades e tornei-me muito bom aluno. Depois de me formar ganhei milhares de milhões de dólares, tornei-me um dos principais empresários, fui para a TV e durante dez anos fui um sucesso tremendo, como já devem ter ouvido dizer."



A querela do livro ensombrou a reunião de ontem com os líderes republicanos no Congresso, destinada a debater, entre outras coisas, uma estratégia vencedora para as eleições cruciais de novembro, em que vão a votos os 435 assentos da Câmara de Representantes e 33 no Senado.



Tillerson defende sanidade mental de Trump

O secretário de Estado dos EUA, Rex Tillerson, negou ter posto em causa a sanidade mental do presidente.



Reagindo ao livro ‘Fire and Fury’, no qual Michael Wolff diz que na Casa Branca todos consideram o presidente um idiota e um louco, Tillerson afirmou à CNN: "Não tenho razões para duvidar da sanidade mental dele. Isso é sabido e foi por isso que os americanos o elegeram."



Tillerson, recorde-se, terá chamado "bronco" a Trump, em 2017.



Bannon abandonado após denúncias

O ex-estratega de Trump, Steve Bannon, acusou o filho do presidente de traição numa frase citada no livro de Wollf e foi marginalizado pelo setor conservador do Partido Republicano.



"A família Mercer [apoiante de Bannon] desfez-se do filtrador extravagante", escreveu Trump.



Desmente entrevista

O presidente Trump negou ter dado uma entrevista de três horas a Michael Wolff: "Não existiu, só está na imaginação dele." Mas, ao contrário do que disse inicialmente, admite ter falado com o autor do livro.



Com prostitutas na Rússia

Dois senadores republicanos pediram uma investigação a Christopher Steele, ex-espião do MI6 que escreveu um relatório sobre a relação de Trump com a Rússia. Steele alegou que Trump era alvo de chantagem depois de ser filmado com prostitutas em 2013, em Moscovo.