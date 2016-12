Natal sangrento em Chicago

Segundo o diário Chicago Tribune, registaram-se 763 homicídios na cidade desde o princípio do ano, o que representa um aumento de 55% em relação a 2015.



Os ataques foram realizados "no pleno conhecimento de que os indivíduos estariam na residência de familiares ou amigos para festejar o Natal", sublinhou o chefe da polícia da terceira maior cidade dos Estados Unidos.Segundo o diário Chicago Tribune, registaram-se 763 homicídios na cidade desde o princípio do ano, o que representa um aumento de 55% em relação a 2015.O número é aliás superior aos dos últimos 20 anos, sendo necessário recuar a 1996 para encontrar um número de homicídios superior: 796.Em 2016 houve mais homicídios em Chicago que em Nova Iorque e Los Angeles juntas, respetivamente a primeira e segunda maiores cidades do país.

O fim de semana de Natal foi especialmente violento em Chicago, com 27 tiroteios e pelo menos 12 mortos, num ano em que a cidade regista um número recorde de homicídios, informou esta segunda-feira a polícia.No sábado e no domingo a polícia registou 27 tiroteios entre membros de bandos rivais e em 12 desses incidentes pelo menos uma pessoa foi morta, informou o chefe da polícia de Chicago, Eddie Johnson, em conferência de imprensa.A maioria dos incidentes, precisou, foram "ataques seletivos" de gangues contra "membros de gangues rivais e grupos que se reuniram para as festas" natalícias, explicou.