Nate transforma-se em furacão e segue a caminho dos Estados Unidos

Tempestade tropical já fez 22 mortos na Costa Rica e Nicarágua.

Por Lusa | 06:57

A tempestade tropical Nate, que está a caminho dos Estados Unidos, transformou-se em furacão, numa altura em que estava ao largo da costa do México, anunciou este sábado o Centro Nacional de Furacões (NHC na sigla em inglês).



"O Nate transformou-se em furacão", informou o NHC através da sua página de Internet pelas 06h00 (hora de Lisboa), quando o Nate estava a passar entre o México e Cuba.



A tempestade tropical Nate deverá tocar solo norte-americano nas primeiras horas de domingo.



As autoridades de Nova Orleães, na Luisiana, no sudeste dos Estados Unidos, emitiram uma ordem de recolher obrigatório na sexta-feira à tarde, bem como medidas de retirada obrigatória e voluntária em algumas áreas baixas particularmente vulneráveis a inundações.



"A nossa maior ameaça não é necessariamente a chuva, mas o vento e ondulação", disse o 'mayor' de Nova Orleães, Mitch Landrieu.



"Nós antecipámos o seu impacto", disse o governador do Luisiana, John Bel Edwards, que declarou o estado de emergência.



O sudeste dos Estados Unidos foi atingido em agosto por dois furacões: o Harvey no Texas e Luisiana, que provocou 42 mortos e danos materiais consideráveis, e o Irma, que atingiu a categoria 5 na escala Saffir-Simpson e causou 12 mortos na Flórida.