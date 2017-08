Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

NATO considera "acidental" entrada de dois caças espanhóis na Finlândia

Ministério da Defesa do país nórdico assegurou que a Guarda de Fronteiras vai investigar "em profundidade" o incidente.

Por Lusa | 17:38

A NATO definiu hoje de "acidental" a entrada no espaço aéreo finlandês de dois caças F-18 da Força aérea espanhola que participavam esta manhã numa missão da Aliança nas repúblicas do Báltico.



"Os aviões espanhóis entraram acidentalmente no espaço aéreo finlandês. O Comando aéreo da NATO explicou este incidente ao Centro finlandês de operações aéreas para melhorar a coordenação futura", assegurou em comunicado o porta-voz interino da NATO, Dylan White.



O texto acrescenta que os dois aparelhos espanhóis integravam a missão aliada da Polícia aérea do Báltico e descolaram da base de Amari (norte da Estónia) na manhã de hoje para intercetar aviões militares "não pertencentes à NATO próximo do espaço aéreo estónio".



Segundo White, aviões finlandeses também descolaram para intercetar os aparelhos, mais tarde identificados como dois MiG-31 e um AN-26 russos.



No decurso dessas manobras, dois caças espanhóis penetraram no espaço aéreo da Finlândia.



O Ministério da Defesa do país nórdico, que não pertence à NATO, assegurou hoje que a Guarda de Fronteiras vai investigar "em profundidade" o incidente.



"Caso seja necessário, o Ministério dos Negócios Estrangeiros contactará com as autoridades espanholas para clarificar as circunstâncias do incidente", assinalou a porta-voz do Ministério da Defesa finlandês, Kirsti Haimila, em declarações à televisão pública YLE.



Segundo Haimila, o anterior caso detetado de violação do espaço aéreo finlandês por aviões espanhóis remonta a 2005.



Helsínquia indicou que o incidente ocorreu às 09h00 locais (07h00 em Lisboa) a sul da península de Uppiniemi, cerca de 45 quilómetros a oeste de Helsínquia, quando os caças espanhóis entraram durante cerca de um minuto no espaço aéreo finlandês.