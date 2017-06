NATO está a reforçar defesa contra ataques informáticos

Para tal, a Aliança está a tentar "definir o ciberespaço como um domínio militar, o que quer dizer que terá como domínio (de ação) militar a terra, o ar, o mar e a informática", adiantou Stoltenberg.



Um vasto ataque informático, com contornos operativos que fizeram recordar outro ataque ocorrido em maio passado, atingiu na terça-feira simultaneamente, e numa primeira fase, vários bancos e empresas na Ucrânia e na Rússia, propagando-se depois a vários grandes grupos internacionais na Europa Ocidental.



A porta-voz da Comissão Europeia, Margaritis Schinas, assegurou que as instituições da União Europeia não foram afetadas pelo novo ataque.



O novo vírus, Petrwrap, afetou o gigante petrolífero russo Rosneft, a central nuclear ucraniana de Chernobil, o transportador marítimo Maersk, a multinacional de construção francesa Saint-Gobain e a farmacêutica norte-americana Merck, entre outros.



Segundo várias empresas atacadas, o vírus faz aparecer um pedido de pagamento de 300 dólares em moeda virtual no ecrã dos computadores que bloqueia.



O vírus WannaCry aproveitava-se de uma vulnerabilidade do Windows para encriptar os dados de um computador, exigindo os 'hackers' posteriormente ao seu proprietário um pagamento em troca de um código para resolver o problema.



A NATO está a reforçar a sua ciberdefesa e os membros querem poder responder coletivamente a um ciberataque contra um deles como o fariam em caso de agressão aérea ou terrestre, disse esta quarta-feira o seu secretário-geral, Jens Stoltenberg."Os ciberataques que vimos em maio (vírus Wannacry) e também esta semana (vírus Petrwrap) sublinham a importância de reforçarmos as nossas ciberdefesas e é exatamente o que fazemos", declarou Stoltenberg perante os jornalistas em Bruxelas."Treinamos mais, trocamos mais informação sobre boas práticas e tecnologias e trabalhamos mais estreitamente com todos os aliados para ver como integrar as suas capacidades", explicou.