NATO "muito preocupada" com comportamento da Rússia

"Esperemos que a Rússia abandone as partes da Ucrânia que tomou", diz Kay Bailey Hutchison.

Por Lusa | 12:43

A Aliança Atlântica está "muito preocupada" com o comportamento belicoso da Rússia, sobretudo com a ocupação da Crimeia, a falta de cooperação e o desrespeito por tratados sobre mísseis, disse esta terça-feira a embaixadora dos Estados Unidos junto da NATO.

"Estamos todos preocupados - o Reino Unido e outros aliados - com as atividades da Rússia. Em primeiro lugar, ao tomar um país soberano, como na Crimeia e na Ucrânia. Isso é inaceitável. Esperemos que a Rússia abandone as partes da Ucrânia que tomou", disse a embaixadora Kay Bailey Hutchison, numa conferência telefónica com a imprensa, na qual a Lusa participou.

Os comentários da embaixadora norte-americana, antiga senadora pelo Partido Republicano, surgem um dia antes do arranque da reunião ministerial da NATO, que decorrerá até quinta-feira em Bruxelas.