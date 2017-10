NATO não quer "nova Guerra Fria" com a Rússia

Secretário-geral da Aliança Atlântica está preocupado "com a falta de transparência" de Moscovo.

Por Lusa | 11:22

O secretário-geral da NATO disse esta segunda-feira que a Aliança Atlântica não quer uma "nova Guerra Fria" com a Rússia, apesar da preocupação dos Estados-membros com o fortalecimento militar russo junto às suas fronteiras.



Jens Stoltenberg falava no final de quatro dias de uma assembleia parlamentar da NATO na capital da Roménia.



"Estamos preocupados com a falta de transparência [da Rússia] quando se trata de exercícios militares", disse.



Stoltenberg referia-se aos exercícios militares realizados em setembro envolvendo milhares de militares russos e bielorrussos na Bielorrússia.



Os exercícios envolveram manobras desenhadas para apanhar e destruir espiões armados.



No entanto, Stoltenberg disse: "A Rússia é nossa vizinha (...) não queremos isolar a Rússia; não queremos uma nova Guerra Fria".



O responsável acrescentou que a aliança, que reúne 29 Estados-membros, incluindo Portugal, aumentou as patrulhas aéreas no Mar Negro em "resposta às ações agressivas da Rússia na Ucrânia".



Sobre a missão da NATO no Afeganistão, onde se mantêm mais de 13.000 militares, Stoltenberg disse que "o custo de sair seria muito mais elevado" do que o custo humano e financeiro da missão.



O Afeganistão iria cair num caos e tornar-se um santuário para terroristas internacionais se a NATO saísse do país, acrescentou.