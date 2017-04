Navio espanhol entra ilegalmente em águas do Reino Unido

Um navio militar espanhol entrou ilegalmente nas águas do território de Gibraltar, acusa o governo britânico. As autoridades deram ordem para que abandonasse o local.

Em causa está a tensão entre Espanha e o Reino Unido pela posse do território, agravada com a saída do Reino Unido da União Europeia. "O navio Infanta Cristina entrou nas águas territoriais do Reino Unido/Gibraltar. As autoridades de Gibraltar pediram-lhe para abandonar o território", afirmou a porta-voz do Governo de Gibraltar.

As autoridades espanholas já vieram negar que o navio tenha entrado de forma ilegal nas águas.



O porta-voz do ministro espanhol dos Negócios Estrangeiros garante que a "incursão não é ilegal". "Para nós, é a utilização das nossas águas", explica.

Um vídeo da incursão foi publicado na rede social Twitter pelo Governo do território.

Illegal incursion into #British #Gibraltar Territorial Waters by Spanish Navy patrol ship Infanta Cristina this afternoon.

#BGTW pic.twitter.com/IkYadi8XNn

— HM Govt of Gibraltar (@GibraltarGov) 4 de abril de 2017

