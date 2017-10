Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Negociações para coligação na Alemanha começam a 18 de outubro

CDU e CSU concluíram no domingo um acordo para uma política mais restritiva de acolhimento de refugiados.

A chanceler alemã, Angela Merkel, anunciou esta segunda-feira que as negociações para formar uma coligação de governo com os ecologistas e os liberais vão começar a 18 de outubro.



A União Democrata-Cristã (CDU) e a sua aliada bávara União Social-Cristã (CSU) vão "convidar primeiro o FDP [liberais] e depois os Verdes, a 18 de outubro, para discussões separadas. Seguidamente, a 20 de outubro, realizam-se discussões exploratórias com todos os parceiros", disse Merkel à imprensa em Berlim.



O acordo limita a 200.000 o número de refugiados a acolher anualmente, admitindo que esse número seja aumentado ou reduzido, pelo Governo e pelo parlamento, em caso de eventuais crises migratórias.



O acolhimento pela Alemanha de mais de um milhão de refugiados em 2015 e 2016 é apontado pela ala mais conservadora dos dois partidos como a principal causa da perda de votos nas legislativas e da subida expressiva da extrema-direita, que entrou no parlamento federal pela primeira vez desde o pós-guerra.



"Para nós, o dia de ontem era muito importante, porque era preciso que a CDU e a CSU chegassem com uma posição comum [...] a estas negociações", disse hoje Merkel.



O compromisso entre os dois partidos conservadores não agrada contudo aos Verdes, cujo líder, Cem Özdemir, afirmou que o acordo "pode ser a posição da CDU/CSU, mas não a de um futuro governo".



A CDU de Merkel, no poder há 12 anos, venceu as legislativas de 24 de setembro com 33%, ficando aquém da maioria e obrigada a negociar uma coligação.



Em segundo lugar ficou o Partido Social-Democrata (SPD), com 21,5%, seguido da extrema-direita da Alternativa para a Alemanha (AfD), com 12,6%.



O Partido Liberal (FDP) obteve 10,7% e os Verdes 8,9%.