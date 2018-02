Acordo alcançado para formar novo Governo de coligação na Alemanha

Negociações enfrentavam impasse há quatro meses.

Por Lusa | 06:43

As negociações para formar um novo Governo de coligação na Alemanha, entre os conservadores da chanceler Angela Merkel e os social-democratas decorriam esta quarta-feira de manhã, após uma noite de discussões para resolver quatro meses de impasse.



Segundo avança a imprensa internacional, o acordo foi conseguido esta quarta-feira.

As conversações em curso, com a participação da chanceler alemã e do líder do SPD, Martin Schulz, começaram na terça-feira, que se previa ser o último dia de um processo iniciado no princípio de janeiro.

Os responsáveis políticos alcançaram um acordo para governar em conjunto e retirar a Alemanha da confusão política que a privou de Governo desde as legislativas de setembro, eleições que deixaram o país sem uma maioria evidente.