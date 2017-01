Neil Gorsuch é o novo juiz do Supremo Tribunal dos EUA

A nomeação do juiz depende agora da aprovação do Congresso. Se for aprovado, Gorsuch ocupará a vaga do conservador Antonin Scalia, que foi encontrado morto em 13 de fevereiro de 2016, aos 79 anos.Trump pediu à oposição democrata no Senado que apoie o candidato, que precisa de pelo menos oito votos do partido para ocupar o lugar."A minha única esperança é que os democratas e os republicanos se possam unir, por uma vez, pelo bem do país", disse, ao anunciar a sua escolha, na Casa Branca.Aos 49 anos, Gorsuch, que fazia parte de uma lista de 21 possíveis escolhas, é o juiz mais novo a ser nomeado para o Supremo Tribunal