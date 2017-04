Neil Gorsuch toma posse como juiz do Supremo Tribunal dos EUA

Numa breve intervenção, Donald Trump qualificou Gorsuch de "profundamente fiel à Constituição" e disse não ter dúvidas de que "passará à histórica como um dos verdadeiros grandes juízes da história dos Estados Unidos".



Depois, Gorsuch prestou juramento perante o Donald Trump, numa cerimónia no roseiral da Casa Branca.Numa breve intervenção, Donald Trump qualificou Gorsuch de "profundamente fiel à Constituição" e disse não ter dúvidas de que "passará à histórica como um dos verdadeiros grandes juízes da história dos Estados Unidos".Gorsuch vai ocupar a vaga aberta há 14 meses com a morte do juiz conservador Antonin Scalia, em fevereiro de 2016.

O juiz conservador Neil Gorsuch jurou esta segunda-feira servir a Constituição dos Estados Unidos ao tomar posse, primeiro no Supremo Tribunal e depois na Casa Branca.Nomeado em finais de janeiro pelo Presidente Donald Trump, Gorsuch, 49 anos, foi confirmado na sexta-feira, depois de uma batalha que terminou com uma alteração ao regulamento que pôs termo a décadas de tradição de compromisso entre democratas e republicanos.A cerimónia de posse, fechada, decorreu no Supremo perante o presidente da instituição, o juiz John Roberts, e os outros oito juízes - quatro conservadores e quatro progressistas.