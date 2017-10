Neo-nazi revela família judaica e assume-se como gay

Homem diz sentir-se culpado pelo atos racistas que fez no passado.

11:39

Kevin Wilshaw assumiu-se como gay, revelou o passado familiar de origem judaica, e demarcou-se dos atos Nazis do passado, em declarações ao Channel 4News. O famoso organizador da Frente Nacional inglesa da década de 1980, que esteve recentemente envolvido nas políticas de extrema-direita renuncia publicamente a 40 anos de ódio e admite que teve um passado violento.

"Em uma ou duas ocasiões, no passado recente, fui odiado pelas pessoas a quem quero pertencer... ser gay é aceitável na sociedade, mas com esse grupo de pessoas não é… e eu que eu era suspeito de ser gay, fui submetido a abusos ", revela referindo-se às pessoas do partido extremista.





Kevin teve um passado criminoso. Em 1990, foi detido por vandalizar uma mesquita em Aylesbury, Inglaterra, e no início deste ano foi preso por ofensas racistas. No formulário para a inscrição para a Frente Nacional, o neo-nazi declarou o seu ódio contra os judeus e agora, em declarações justificou que este passado serviu para se integrar. "Eu não tinha muitos amigos na escola, queria pertencer a um grupo de pessoas que tivessem objetivos e pensei que se me envolvesse nesse tipo de coisas seria camaradagem", revelou.

Kevin revelou ainda que a mãe é judaica. "Ela era parte judaica, o nome de solteira era Benjamin, temos sangue judeu nesse lado", disse na entrevista ao Channel4News. Esta demarcação dos atos extremos e racistas é também uma forma de acabar com a barreira de ter um relacionamento com própria família. "Eu quero livrar-me disso, é muito peso", diz Kevin, "eu sinto uma terrível culpa, sinto-me realmente culpado".