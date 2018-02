Neve encerra pistas do Aeroporto de Madrid

Vários voos foram já suspensos devido ao mau tempo que se faz sentir em Espanha.

12:39

Um forte nevão está a condicionar as descolagens e aterragens no aeroporto de Madrid Barajas, esta segunda-feira.



Segundo adianta o jornal El Mundo, vários foram os voos já suspensos porque duas das quatro pistas do aeroporto estão a receber operações de remoção de neve.



No Twitter, a operadora aérea Aena garante que as operações já deverão estar normalizadas a meio da tarde desta segunda-feira.