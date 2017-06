Nicolás Maduro diz que Supremo Tribunal foi atacado por helicóptero

O que achou desta notícia?







O presidente da Venezuela, Nicolas Maduro, garantiu esta terça-feira que um helicóptero da polícia atacou o Supremo Tribunal, atingindo o edifício com uma granada que, no entanto, não explodiu.Na televisão estatal, o presidente de 53 anos, assegurou que as forças especiais venezuelanas já estão no encalço dos responsáveis pelo que apelidou de "ataque terrorista".Em atualização