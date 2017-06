Nobel da Paz chinês, Liu Xiaobo, libertado da prisão após diagnóstico de cancro

Liu é um dos dissidentes chineses mais conhecidos e recebeu o prémio Nobel da Paz em 2010, após ter sido condenado no ano anterior a 11 anos de prisão pelo crime de "incitar à subversão do poder do Estado.

O prémio Nobel da Paz chinês, Liu Xiaobo, foi libertado da prisão depois de lhe ter sido diagnosticado um cancro no fígado em fase terminal no mês passado, anunciou esta segunda-feira o seu advogado."Ele está agora a ser tratado no hospital de Shenyang [na província de Liaoning, nordeste da China]. Não tem nenhum projeto em particular. Está apenas a receber tratamento", disse, citado pela agência France Press, o advogado Mo Shaoping, precisando que Liu Xiaobo recebeu o diagnóstico no passado dia 23 de maio e foi libertado alguns dias mais tarde.