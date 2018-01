Noiva atrasa-se tanto que falta ao casamento

Tinha gasto 14 mil euros só na cerimónia. Quando chegou já decorria o copo d’água.

A inglesa Nichola Tuohy sonhava com o seu casamento desde pequena. Quando disse o ‘sim’ ao namorado, Darren Ferne, pôs-se imediatamente a preparar o seu casamento de sonho, digno de uma princesa. No entanto, no dia da boda, atrasou-se tanto que faltou ao próprio casamento e deixou o noivo de plantão no altar.

Nichola levou um ano e meio a planear todos os pormenores. Só para a cerimónia na igreja tinha gasto 14 mil euros, em flores e decoração, num carro antigo para a levar e numa sessão no salão de cabeleireiro e maquilhagem mais exclusivo de Essex, no Reino Unido. A mulher culpa uma série de problemas imprevistos pelo facto de só ter chegado a tempo do copo d’água, que já decorria quando a noiva chegou: a maquilhagem foi um desastre, esqueceu-se do vestido para a menina das alianças, a madrinha cancelou a presença mesmo em cima do evento e o carro que a ia levar ao casamento não tinha cintos de segurança.

Quando chegou ao copo d’água, sem sequer ter o vestido de noiva ainda vestido, o noivo terminou a relação em frente a todos os convidados e deixou-a destroçada.

"Tínhamos feito um ensaio na noite anterior, e agora só desejava que tivesse sido real. Foi perfeito e agora seríamos marido e mulher. A culpa foi minha e de tudo o que aconteceu. Fiquei assoberbada com tudo o que tinha que fazer no dia do casamento e tive um esgotamento. Sinto que perdi tudo", conta Nichola.

O ex-noivo tem uma opinião semelhante. "Ainda estaríamos juntos de ela não tivesse arruinado o dia do nosso casamento. Não é o tipo de coisa que se perdoe de ânimo leve", afirma Darren Ferne.

Do namoro à desgraça

Os dois conheceram-se online em 2014 e ainda antes do final desse ano Darren pediu-a em casamento. "Estava apaixonada e fiquei muito sensibilizada, mas achei muito cedo demais. Ele voltou a pedir-me em casamento no Dia dos Namorados em 2015 e aí não hesitei. Era o meu homem perfeito", recorda Nichola.

Começou logo os preparativos para o casamento, que tinha data marcada para 9 de julho de 2016. No dia do ensaio tudo correu bem. "Quando o padre disse para ele beijar a noiva senti-me mais feliz do que nunca. Tudo tinha sido perfeito e eu pensei que o melhor ainda estava para vir, quando fosse real", conta Nichola.

Mas foi tudo menor perfeito. A noiva acordou em pânico e muito nervosa com tudo o que tinha que fazer. Foi ao salão tratar do cabelo e maquilhagem, mas a aventura demorou mais do que o previsto: "Quando vi o que me tinham feito na cara só me apetecia chorar. Desisti, limpei aquilo e fui-me embora, decidia a tratar eu da maquilhagem".

Novo percalço ao chegar a casa: Nichola foi buscar a filha mais nova, que seria a menina das alianças a casa para as duas se irem vestir num hotel. Mas esqueceu-se do vestido da criança em casa e faltava pouco mais de meia hora para o casamento. Ao chegar ao hotel tinha havido um problema na marcação que causou ainda mais demora.

"Desmanchei-me a chorar. Não estava maquilhada nem vestida. A menina das alianças não tinha vestido e não tinha tempo para me despachar. Liguei ao Darren a dizer que estava atrasada. Ele disse-me que os convidados já estavam na igreja e que estava à minha espera no altar, para eu acelerar. Ainda fiquei mais nervosa", recorda a noiva. Para ajudar, a sua madrinha mandou-lhe uma mensagem a dizer que não podia ir porque o filho tinha ficado doente.

Pegou no vestido e na filha e mostrou-se decidida a ir para a igreja. Mas quando chegou ao carro antigo que a ia levar viu que não tinha cintos. "Não podia levar a minha filha ali, era um perigo. Por isso peguei no meu carro e arranquei como se fosse um piloto de fórmula 1", diz Nichola.

Tinha ainda 40 quilómetros para percorrer até à igreja, quando um ataque de pânico se apoderou dela: "Estava exausta, sem esperança, estava tudo a correr da pior maneira. Parei o carro e deitei-me no chão, derrotada. Olhei para as horas e vi que já nunca ia conseguir chegar a tempo do meu próprio casamento. Deixei o meu noivo no altar sem querer".

Ao mesmo tempo, Darren implorava ao padre que atrasasse a cerimónia, mas havia outros casamento marcados e os convidados tiveram que ir diretos para o copo d’água sem ser realizado o casamento. Já estavam todos sentados nas mesas quando chegou a noiva. Darren discutiu com Nichola e fugiu.

Os dois voltaram a encontrar-se no hotel onde tinham marcado a lua de mel, mas Darren recusava-se a falar com a noiva. "Ainda tentámos reatar, mas o que tinha acontecido era como uma nuvem negra demasiado grande. Nunca conseguimos ultrapassar isso. Chorei noites inteiras durante meses. Só espero que um dia ele me consiga perdoar", finaliza Nichola.