Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Noiva chama a polícia por causa de assalto e acaba morta

Justine Damond foi alvejada por um dos agentes.

11:14

Uma mulher foi morta por um polícia depois de chamar as autoridades à sua residência dando conta da possibilidade de estar a ocorrer um assalto.



Justine Damond, de 40 anos, saiu de casa de pijama quando ouviu a polícia chegar. Quando abriu a porta foi alvejada por um dos agentes.



A australiana que ia casar no próximo mês morreu à porta de casa, em Minneapolis, nos EUA. Na mesma residência estava o enteado da mulher que pede justificações às autoridades sobre o que aconteceu e diz estar farto de violência.



O serviço de Apreensão Criminal do Minnesota diz estar a investigar o caso, segundo avança o Mirror.