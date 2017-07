Noiva mata-se com vinagre após ser forçada a fazer teste de virgindade

Marido recusava acreditar que a jovem, de 18 anos, nunca tinha feito sexo.

Por Pedro Zagacho Gonçalves | 13.07.17

Rajabbi Khurshed, uma jovem de 18 anos, estava casada há pouco mais de um mês quando cometeu suicídio. A mulher, natural do Tajiquistão, bebeu uma quantidade letal de vinagre e acabou por morrer no hospital. Rajabbi estava profundamente deprimida, depois do marido, Zafar Pirov, a ter obrigado a submeter-se a vários testes de virgindade.

O casamento entres os dois foi combinado entre as famílias e os dois noivos submeteram-se aos testes médicos que são tradição no país profundamente conservador. A jovem passou no teste de virgindade mas, após o casamento, o marido recusava acreditar que a mulher nunca tinha feito sexo, pelo que a obrigou a fazer mais dois testes iguais.

Zafar, de 24 anos, continuou sem acreditar nos testes de virgindade e na palavra da mulher, pelo que a insultava regularmente e acabou por exigir uma nova mulher aos pais de Rajabbi, por considerar que a que lhe tinham entregue não era digna.

Rajabbi confessou à família que "não conseguia aguentar mais a pressão das exigências do marido" e acabou por cometer suicídio.

A família denunciou o caso às autoridades e Zafar Pirov foi detido. Está acusado de ser o responsável por levar a jovem Rajabbi ao suicídio e, caso seja condenado, pode ser condenado a uma pena de até oito anos de prisão.

No entanto, o homem já disse que tem um bilhete escrito por Rajabbi em que esta afirma que não casou virgem.