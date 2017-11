Noiva veste pijama no dia do casamento

Norte-americana quis pregar uma partida ao noivo.

Erin Goldberg, de 25 anos, sempre gostou de pregar partidas e o dia do seu casamento não foi exceção. A professora norte-americana apareceu ao noivo, Ean, de pijama em vez de usar o tradicional vestido.

A brincadeira foi feita durante durante o "first look", uma tradição norte-americana que promove um encontro entre os noivos antes da cerimónia oficial.

Ean estava de costas, com o fato vestido, à espera de ver Erin surgir vestida de noiva. Quando se virou foi surpreendido com um pijama que Erin usa há 10 anos e que tem um gato estampado.

"Estou sempre a brincar com ele. E, como não costumo vestir-me bem com muita frequência, decidi pregar-lhe esta partida. Há meses que falávamos sobre como ele gostava de me ver de vestido de noiva", disse Erin à revista People.

O momento em que o noivo foi surpreendido ficou registado e está a ser partilhado nas redes sociais. A surpresa é bem visível na cara de Ean.

Erin e Ean namoram há cinco anos, casaram no dia 11 de novembro, no quintal de uma casa no Arizona, depois de a noiva ter finalmente trocado o pijama pelo vestido de casamento.