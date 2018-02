Nora de Trump no hospital após abrir envelope com pó branco

Carta era dirigida a Donald Jr, marido de Vanessa Trump.

A nora de Donald Trum foi hospitalizada esta segunda-feira depois de abrir um envelope que continha pó branco.

De acordo com a Fox News, Vanessa Trump abriu uma carta, entregue pelas 10h00 locais, no apartamento do casal em Manhattan, Nova Iorque, que era dirigida ao marido, Donald Trump Jr., filho do Presidente dos Estados Unidos.

Vanessa Trump e outras duas pessoas, - das quais ainda não se sabe a identidade -, foram descontaminadas pelos bombeiros no local e hospitalizadas por precaução.

Ainda não há detalhes sobre o estado de saúde de Vanessa nem qual a substância que estava no envelope.



