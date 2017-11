Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Nova acusação de abuso sexual nos Estados Unidos

Candidato republicano sob pressão para desistir.

Por Ricardo Ramos | 08:26

Uma quinta mulher veio a público acusar Roy Moore, candidato republicano ao Senado, de abusos sexuais cometidos há quatro décadas, quando era menor de idade. Os principais dirigentes do partido já disseram que Moore deve retirar a sua candidatura ao Senado, mas o candidato nega tudo e diz ser vítima de uma "caça às bruxas".



Beverly Nelson, de 56 anos, contou que Moore tentou violá-la quando tinha 16 anos. O candidato, que na altura tinha 30 anos e trabalhava como procurador adjunto no Alabama, ofereceu-lhe boleia e levou-a para um parque de estacionamento, onde a apalpou e tentou arrancar-lhe a saia.



"Pensei que ia ser violada", contou Beverly, afirmando que Moore trancou as portas do carro e tentou forçá-la a fazer sexo oral. Na semana passada, outras quatro mulheres relataram episódios semelhantes ocorridos nos anos 70.



Uma das alegadas vítimas tinha 14 anos.