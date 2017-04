Metro de São Petersburgo normalizado após ameaça de bomba

O metro de São Petersburgo esteve encerrado desde a tarde de segunda-feira, depois de um atentado bombista que fez pelo menos 14 mortos e mais de 60 feridos. A circulação foi retomada na manhã desta terça-feira, mas a ameaça de bomba levou ao encerramento de pelo menos sete estações.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

A estação de Sennaya Ploshchad, uma das afetadas pelo atentado no metro de São Petersburgo foi encerrada na manhã desta terça-feira devido a uma nova ameaça de bomba. É uma das sete que foram encerradas pelas autoridades russas esta terça-feira devido a uma ameaça que chegou às autoridades pelo telefone.A polícia vedou o acesso às sete estações durante a manhã e o início da tarde desta terça-feira e fez uma vistoria minuciosa a todas as estações do metropolitano de São Petersburgo. Pelas 13h30 (11h30 de Lisboa), as autoridades avisavam que nada tinha sido encontrado e o metro voltou a circular com normalidade.Pela manhã, o mesmo jornal dava conta de um aviso sobre a presença de um engenho explosivo no metro. Sete estações da linha azul - a mesma onde aconteceu o atentado - foram evacuadas. O metro continuou a circular, mas com várias restrições, sem parar nas estações que foram fechadas.