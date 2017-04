Nova espécie de camarões chama-se Pink Floyd

A nova espécie foi batizada pelos investigadores Arthur Anker, da Universidade Federal de Goiás, no Brasil, Kristin Hultgren, da Universidade de Seattle nos Estados Unidos e Sammy De Grave, do Museu de História Natural da Universidade de Oxford.



Sammy De Grave é fã dos Pink Floyd e esperava pela oportunidade de dar o nome da banda a uma nova espécie.



"Eu ouço Pink Floyd desde que o (album) ´The Wall´ foi lançado em 1979, quando eu tinha 14 anos. Eu ouvi-os tocar várias vezes, inclusive no Hyde Park para o Live8 em 2005. A descrição desta nova espécie de camarão-pistola foi a oportunidade perfeita para finalmente dar um aceno à minha banda favorita", disse Sammy De Grave.



O autor principal do estudo, Arthur Anker, acrescenta que frequentemente ouve Pink Floyd como música de fundo enquanto trabalha, e que agora a banda e o seu trabalho estão "felizmente combinados na literatura científica".



Uma nova espécie de pequenos camarões cor-de-rosa, descoberta na costa do Pacífico no Panamá, recebeu o nome da banda Pink Floyd, anuncia um estudo publicado esta quarta-feira na revista científica Zootaxa.O camarão recebeu o nome científico 'Synalpheus pinkfloydi' porque, "tal como todas as boas bandas de 'rock', este género de camarões tem a capacidade de gerar quantidades substanciais de energia sónica", explicou em comunicado a Universidade de Oxford, no Reino Unido, que anuncia a descoberta da nova espécie.O 'Synalpheus pinkfloydi' pertence ao género dos "camarões-pistola", denominados assim porque quando fecham uma das suas pinças criam uma bolha de alta pressão que ao difundir-se provoca um dos sons mais altos do oceano, capaz de atordoar ou mesmo matar um peixe pequeno, segundo a Universidade.