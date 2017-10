Nova mega-operação nas favelas do Rio de Janeiro só prende 16 suspeitos

Ação envolveu mais de 1700 efetivos de várias forças policiais.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 14:52

Uma nova mega-operação conjunta das Forças Armadas e da polícia na cidade brasileira do Rio de Janeiro desencadeada esta sexta-feira teve um resultado tão modesto e decepcionante quanto o de acções anteriores semelhantes. Apesar de na ação terem sido envolvidos mais de 1700 efectivos do Exército, Força Aérea, Marinha, Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Federal, apenas 16 suspeitos foram detidos e nenhum deles com função importante no mundo do crime.



A operação ocorreu em quatro grandes favelas localizadas na região central do Rio de Janeiro, São Carlos, Zinco, Querosene e Mineira, que começaram a ser cercadas pouco depois das 3h30 da madrugada pelas Forças Armadas. Com os acessos bloqueados por militares, apoiados por 10 blindados, forças policiais entraram então nas comunidades e começaram a fazer uma busca por suspeitos e a esconderijos de armas e drogas.

Dos 16 detidos, 12 foram presos em flagrante delito, e os outros quatro faziam parte de um dos motivos da operação, capturar traficantes que há 40 dias invadiram a favela da Rocinha para tentar assumir o comando do comércio de drogas e, após uma sangrenta guerra, se refugiaram noutras favelas. Nenhum dos chefes do tráfico de droga nas quatro favelas, cuja prisão era outro dos motivos da mega-operação, foi localizado e também não foram encontrados arsenais das temidas armas de guerra usadas pelos criminosos nem esconderijos de droga.

Desde que as Forças Armadas foram chamadas para reforçar a segurança pública e as acções de grande porte da polícia, os resultados modestos têm-se sucedido. Como ocorreu durante o cerco de uma semana à Rocinha, feito por militares das Forças Armadas e milhares de homens das várias polícias do Rio, e que terminou sem que fossem localizadas armas, drogas, ou presos os líderes do tráfico , quer os que comandam o comércio de drogas na região quer os que invadiram a favela e fugiram apesar das barreiras de soldados e tanques.

Sentindo-se mais fortes a cada novo insucesso das Forças Armadas e da polícia, os criminosos ficam cada vez mais ousados. Quinta-feira, um oficial de alta patente, o coronel Luís Gustavo Teixeira, comandante do 3º Batalhão da Polícia Militar, responsável pela segurança pública na zona norte do Rio de Janeiro, foi executado com 17 tiros de fuzil dentro do carro na região do Complexo de Favelas do Lins, três horas depois um outro militar da corporação ter sido assassinado num centro comercial na mesma região. Também sexta-feira um cabo foi morto na zona oeste, aumentando para 113 o número de polícias mortos no Rio só desde o início deste ano.