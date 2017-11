Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Nova resolução de destituição contra Trump no Congresso

Presidente norte-americano é acusado de criar obstáculos à investigação sobre a ingerência russa na campanha eleitoral de 2016.

Por Lusa | 18:58

Um congressista democrata da Câmara dos Representantes norte-americana apresentou esta quarta-feira uma resolução - a terceira, este ano - para destituir o Presidente, Donald Trump, acusado de criar obstáculos à investigação sobre a ingerência russa na campanha eleitoral de 2016.



Mas sendo a câmara baixa do parlamento dos Estados Unidos controlada pela maioria republicana do Presidente norte-americano, a resolução não tem realmente qualquer hipótese de ser aprovada.



"Nós apelamos à Câmara para que comece imediatamente audições para a destituição", declarou Steve Cohen, eleito pelo Estado do Tennessee, que acusa o multimilionário de sabotar a independência da Justiça e a liberdade de imprensa e de se servir do seu cargo para enriquecer, graças aos seus hotéis.



A resolução do congressista é, segundo ele, apoiada por cinco dos seus colegas, todos democratas.



Outras duas resoluções foram antes reveladas ou formalmente apresentadas pelos congressistas democratas Brad Sherman (em julho) e Al Green (em outubro), apoiando este último igualmente o texto de Steve Cohen.



No total, só sete dos 194 membros democratas da Câmara dos Representantes subscreveram oficialmente uma das três resoluções de destituição.



Os líderes democratas e a maioria dos membros da oposição mantêm-se à margem deste movimento.



Mas, na opinião de Steve Cohen, estas iniciativas podem ajudar o Partido Democrata.



"A base democrata precisa de saber que existem representantes no Congresso dispostos a fazer frente ao Presidente, a apelar para a sua destituição e a denunciar o seu comportamento ilegal que ameaça o nosso país", declarou.



O Partido Republicano controla a agenda de trabalhos da câmara baixa do parlamento norte-americano, mas o representante texano Al Green disse recentemente que ia tentar utilizar um procedimento parlamentar para obrigar a uma votação sobre a resolução antes do Natal.