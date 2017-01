Nova teoria garante que Titanic naufragou devido a incêndio

Mais de 100 anos depois do trágico acidente que matou mais de 1500 pessoas, surge uma nova teoria sobre o naufrágio do Titanic, que se afundou a 14 de abril de 1912.

De acordo com o jornalista Senan Molony, que se dedica ao estudo do naufrágio, o Titanic não afundou apenas por ter colidido com um iceberg, mas sim porque um incêndio no interior do navio, três semanas antes da viagem inaugural, enfraqueceu a estrutura da embarcação.

O jornalista garante que o fogo deflagrou no navio enquanto este estava no estaleiro de Belfast, na Irlanda. Mas como foi rapidamente controlado e os donos da embarcação não queriam assustar os passageiros - ou atrasar a viagem - ocultaram a informação e exigiram sigilo aos funcionários.

Para evitar que as pessoas vissem o que tinha acontecido, no dia do embarque em Southampton, em Inglaterra, o Titanic foi colocado com o lado "intacto" virado para o porto, deixando as marcas das chamas virada para o mar.

Em entrevista ao jornal The Independent, Senan Molony garante que o acidente "foi minimizado" e que o navio nunca deveria ter ido para o mar pois "especialistas em metalurgia afirmam que quando se atinge uma determinada temperatura contra o aço, ele torna-se frágil e reduz a sua resistência em 75%".

Por isso, segundo o jornalista, quando o Titanic colidiu com um iceberg, o seu casco estava fraco e não aguentou o impacto, adiantando que, "mesmo que não houvesse colisão o navio teria dificuldades para chegar a Nova Iorque".

"Isto não é uma simples história de um iceberg e de um naufrágio, mas uma tempestade perfeita de factores extraordinários ocorridos ao mesmo tempo: o fogo, o gelo e uma negligência criminosa", acrescentou Senan durante a entrevista.

