Nova vaga de ciberataques está em curso na Europa

We can confirm that Maersk IT systems are down across multiple sites and business units. We are currently assessing the situation. — Maersk (@Maersk) June 27, 2017

Uma nova vaga de ataques informáticos deixou esta terça-feira vários serviços e empresas da Ucrânia paralisados, desde logo o aeroporto de Kiev, que viu a sua operação muito condicionada.O país será mais o atingido por um programa malicioso. Conhecido como 'petya', foi detetado pela primeira vez em 2016 e tem muitas semelhanças com o 'wannacry', o software que infetou milhares de computadores em todo o mundo no mês de maio. O ataque está a espalhar-se rapidamente a vários países, como a Rússia, Reino unido, Dinamarca, Holanda ou Espanha.Tal como aconteceu com o 'wannacry', os computadores infetados exibem mensagem em que é exigido dinheiro para que voltem a funcionar. O montante é o mesmo - 300 dólares (265 euros) a pagar em bitcoin, a moeda vitual usada na internet.O vice-primeiro-ministro Pavlo Rozneko confirma que toda rede de computadores do governo ucraniano ficou em baixo, tal como os sistemas do banco central. Descrito como "o maior ataque de sempre" no país, está também a afetar as empresas que distribuem energia elétrica. Metro de Kiev e lojas também foram afetadas.O ataque informático ultrapassa fronteiras e faze-se notar em várias partes da Europa:- Na, a empresa de produção de combustíveis Rosneft sofreu ataques nos seus servidores. Outras grandes empresas reportam danos no sistema informático.- Na, o alvo foi a Maersk, uma das maiores companhias de transporte marítimo do mundo. Uma empresa filial da companhia dinamarquesa na Rússia fico ucom os sistemas bloqueados devido ao ataque.- Outra empresa subsidiária da Maersk, a APM Terminals, teve de encerrar 17 terminais de contentores em todo o mundo, dois dos quais no porto de Roterdão,, o maior da Europa.APM Terminals is a subsidiary of shipping giant Maersk , which has confirmed it is suffering from a cyber attack., a WPP, a maior agência de publicidade do mundo, também foi afetada.- Em, surgem notícias de computadores infetados em várias empresas multinacionais que operam no país, como a DLA, Mondelez, Maersk, Merck.