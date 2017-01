Nove detidos após ataque com camião em Jerusalém

O que achou desta notícia?







A polícia israelita informou esta segunda-feira que deteve nove pessoas relacionados com o ataque desenvolvido pelo condutor palestiniano que fez um camião avançar contra um grupo de soldados num local turístico de Jerusalém, matando quatro pessoas.Segundo a porta-voz da polícia Luba Samri, entre os detidos estão cinco familiares do atacante. São todos do bairro de Jabel Mukaber, em Jerusalém Oriental, onde o condutor vivia.A polícia usou blocos de cimento na segunda-feira para bloquear algumas entradas do bairro e agentes da polícia verificaram todos os carros que saíram. Durante a noite os palestinianos lançaram fogo-de-artifício na direção das forças israelitas e de postos da polícia.