Nove militares acusados de homicídio na Venezuela

Foram detidos o sargento primeiro Ángel Noriega, os sargentos Alfredo Acuña, Víctor Marcano, Jesús Fermín, Francisco Alvis, César Sánchez, Enmanuel Rodríguez e Francisco Moreno, e também o sargento ajudante ayudante Pablo León.



Os detidos são acusados de homicídio intencional agravado e uso indevido de arma de fogo.



Nove funcionários da Guarda Nacional Bolivariana foram detidos pelas autoridades e acusados do homicídio de um cidadão, durante uma manifestação ocorrida na localidade venezuelana de Carúpano, 530 quilómetros a leste de Caracas, confirmou hoje o Ministério Público (MP).Segundo o MP, os factos ocorreram pelas 17h00 horas locais de 17 de janeiro último, altura em que decorria uma manifestação em Carúpano, os "funcionários apresentaram-se no lugar para controlar a situação e no procedimento acionaram as suas armas"."No facto, José Silveria recebeu vários tiros pelo que de imediato foi levado para um centro assistencial em Cariaco, mas faleceu antes de ser transferido para o Hospital Central de Carúpano", explica um comunicado do MP.