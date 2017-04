Nove pessoas executadas no Brasil

O que achou desta notícia?







Nove pessoas foram executadas a tiro na madrugada de ontem na cidade brasileira de São Paulo por homens que chegaram de mota e começaram a disparar sem dizer nada. Além das vítimas mortais, outras quatro pessoas ficaram feridas numa chacina pouco comum mesmo naquela que é considerada uma das cidades mais violentas do Brasil.No primeiro caso, em Jaçanã, zona norte, seis homens morreram e três ficaram feridos quando dois desconhecidos numa mota pararam em frente a um bar e começaram a disparar. No outro caso, no Campo Limpo, zona sul, as vítimas foram executadas na calçada, em duas ruas próximas, também por dois homens numa mota.As autoridades admitem um possível ajuste de contas entre traficantes de droga, mas outras fontes lembram que a forma de agir dos assassinos é normalmente usada por ‘esquadrões da morte’ formados por polícias.