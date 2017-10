Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Nove polícias mortos em ataques a postos de controlo no Afeganistão

Talibãs reivindicaram a responsabilidade pelo ataque.

Pelo menos nove polícias foram mortos em ataques separados realizados pelos talibãs contra postos de controlo da polícia na província oriental de Ghazni, no Afeganistão, afirmou este sábado um funcionário governamental afegão.



O porta-voz do governo da província de Ghazni, Arif Noori, disse que dois postos de controlo da polícia foram atacados por rebeldes do grupo extremista muçulmano talibã na madrugada do sábado, deixando também dois polícias feridos.



Noori afirmou que seis insurgentes foram mortos e outros nove ficaram feridos nos confrontos com a polícia, que duraram quase uma hora.



Os talibãs reivindicaram a responsabilidade pelo ataque, de acordo com o seu porta-voz, Zabihullah Mujahid.



Mujahid disse que 14 polícias foram mortos, incluindo os dois comandantes dos postos de controlo.



As forças afegãs têm lutado para combater os talibãs desde que os Estados Unidos e as forças da NATO concluíram formalmente a sua missão de combate no final de 2014, passando para um papel de apoio e de contraterrorismo no Afeganistão.