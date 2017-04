Nova explosão no Egito mata 18 pessoas em templo onde estava o líder da Igreja Copta

O jornal Egypt Independent avança que dois dos mortos são um polícia e o suicida. O agente terá tentado impedir que o terrorista detonasse os explosivos que trazia presos à cintura, mas este conseguiu despoletar as bombas, matando-se a si próprio e ao polícia. O líder religioso escapou ileso. Tawandros II presidia às cerimónias do Domingo de Ramos, um dos marcos mais importantes da celebração da Páscoa cristã.



O ataque foi confirmado por Angelious Izhaq, secretário do papa Tawadros, que atestou também que o líder religioso está bem.



(Em Atualização)





Poucas horas depois do ataque que fez pelo menos 27 mortos numa igreja copta do Egito, um segundo ataque aconteceu em Alexandria.A imprensa egípcia relata que um bombista suicida se fez explodir no exterior da catedral de São Marcos, onde o Papa igreja Copta, Tawadros II, estava presente.O jornal egípcio Al Ahram relata que o ministério da Saúde contabiliza 18 mortos e cerca de 40 feridos, em resultado do ataque terrorista. Os números têm sido constantemente atualizados, com mais baixas a serem somadas.