Novo juiz do Supremo dos EUA promete "imparcialidade" e "independência"

Aos 49 anos, Gorsuch, que fazia parte de uma lista de 21 possíveis escolhas, é o juiz mais novo a ser nomeado para o Supremo Tribunal.

O juiz Neil Gorsuch, nomeado pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para o Supremo Tribunal, prometeu exercer o seu novo posto com a "imparcialidade" e o "valor" esperados dos magistrados do país."O que se espera de nós? Imparcialidade e independência, companheirismo e valor", disse Gorsuch, na terça-feira (madrugada de quarta-feira em Lisboa), numa declaração à imprensa na Casa Branca.O juiz prometeu dialogar com democratas e republicanos para conseguir que o Senado o confirme, de modo a substituir o juiz conservador Antonin Scalia, que morreu em fevereiro do ano passado e a quem Gorsuch chamou de "o leão da lei".