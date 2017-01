Novo motim em prisão brasileira faz 10 mortos

Continua a vaga de violência nas prisões brasileiras. Depois dos massacres em Manaus e Roraima, este sábado a rebelião tomou conta da Penitenciária Estadual de Alcaçuz, na região metropolitana de Natal, no estado de Rio Grande do Norte.

O motim teve início pelas 17h00 (20h00 em Lisboa) e só terminou com a intervenção da Polícia Militar, que teve de empregar forças especiais para travar a violência. O site da Globo refere que há pelo menos dez mortos, com três das vítimas decapitadas.

Segundo a Globo, "Policiais militares entraram às 6h10 (9h10 de Portugal) deste domingo na penitenciária, em Nísia Floresta, para controlar a rebelião"



O governo do Estado publicou no Facebook um vídeo que mostra as forças especiais a entrar na prisão, este domingo.







O tenente-coronel Marcos Vinícius, que comanda o Bope (Batalhão de Operações Especiais), disse à Globo que não houve negociação entre PM e presos.

A rebelião começou com uma rixa entre presos de facções diferentes dos pavilhões 4 e 5 e ficou restrita aos dois pavilhões. A Globo lembra que "esse é o mesmo motivo que fez eclodir as rebeliões que terminaram com 64 mortes no Amazonas (Manaus) e 33 em Roraima nos primeiros dias do ano. O novo motim fez passar de 100 o número de presos mortos em penitenciárias do país desde o início do ano, já que a Paraíba também registrou duas mortes".

A penitenciária de Alcaçuz tem capacidade para 620 presos, mas estão detidas na unidade 1.140 pessoas. A penitenciária tem cinco pavilhões e tem 151 celas.

