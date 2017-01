Novo Presidente búlgaro diz que Trump "traz esperança"

Com 53 anos, Rumen Radev é um antigo comandante da força aérea, com treino de piloto obtido nos Estados Unidos, que chega à presidência búlgara com o apoio da oposição socialista, determinante no resultado das eleições do passado dia 13 de novembro.Durante a campanha, Radev manifestou-se a favor do levantamento das sanções da União Europeia impostas à Rússia e afirmou que a Crimeia, a península ucraniana anexada por Moscovo em 2014, é, "de facto, russa".O presidente russo, Vladimir Putin, saudou em novembro a eleição de Radev e manifestou a esperança de que esta se traduza no "novo ímpeto" nas relações entre os "povos irmãos" dos dois países.Não obstante esta aproximação entre Sófia e Moscovo, Rumen Radev manifestou-se hoje empenhado em manter a Bulgária no seio da União Europeia, apelando à união "a todo o custo" do bloco europeu.A eleição de Radev levou o Governo búlgaro de centro-direita do primeiro-ministro Boiko Borisov a demitir-se, pelo que estão previstas eleições legislativas para março próximo.O futuro Presidente, que não tem qualquer experiência política, deverá dissolver o Parlamento búlgaro na próxima semana, anunciar a data das eleições, e nomear um governo de transição.