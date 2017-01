Novos confrontos em prisão brasileira

Presos de duas facções criminosas rivais iniciaram na manhã desta quinta-feira um novo confronto na Penitenciária de Alcaçuz, no estado brasileiro do Rio Grande do Norte, onde no passado sábado 26 reclusos foram assassinados por outros condenados.



Imagens das emissoras de televisão, feitas à distância, mostram vários presos feridos, inicialmente atendidos por outros presos.

Presos das duas facções, que disputam o comando da cadeia, subiram aos telhados dos pavilhões por volta das 10 e 30 locais, 13 e 30 em Lisboa, e começaram a atirar sobre os rivais telhas, pedras e pedaços de madeira e de ferro arrancados da própria estructura da cadeia. Numa ação paralela, membros de uma facção, usando portas e telhas como escudo, avançaram pelo pátio da penitenciária e conseguiram tomar parte do território da outra.

Das muralhas, os poucos guardas prisionais dispararam grande quantidade de tiros, supostamente de borracha, para tentar evitar o avanço da facção que tenta conquistar o pavilhão da outra. Um helicóptero da Polícia Militar fez ao longo do confronto vários voos razantes e disparou granadas de gás, tentando evitar o confronto corpo a corpo.

Dentro da prisão, com capacidade para 600 presos mas que mantém o dobro dos reclusos, não há efetivos da polícia, que se limita a circular em redor das muralhas pelo lado de fora, para inibir uma eventual tentativa de fuga. Ontem, quarta-feira, a polícia de choque entrou na prisão após negociar com as facções e transferiu 220 presos para outra cadeia, mas saiu após a transferência.

A Penitenciária de Alcaçuz, nos arredores de Natal, capital do estado, é totalmente controlada pelos presos, que circulam livremente por todas as dependências. Em 2015, durante um outro motim, as grades de todas as celas foram arrancadas e nunca foram recolocadas.

A crise na penitenciária começou sábado, quando membros de uma das duas facções invadiram o pavilhão da outra e executaram pelo menos 26 rivais, 15 dos quais por decapitação. Foi a outra facção que desencadeou os confrontos de hoje, tentando vingar-se.

Até às 15 e 30 desta quinta-feira os confrontos continuavam no interior da cadeia, desconhecendo-se a essa altura se havia vítimas fatais. Também até esse horário não haviam chegado reforços da polícia, que tinha um efetivo extremamente reduzido em redor da cadeia.

O que achou desta notícia?







75% Muito insatisfeito

75% 25%

25%



Muito satisfeito