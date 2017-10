Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Número de mortes sobe para 13 nos incêndios na Califórnia

Há 200 desaparecidos.

Por Lusa | 21:23

Os incêndios no Estado da Califórnia já provocaram pelo menos 13 mortos, segundo o balanço mais recente divulgado pelas autoridades, que referem que existem cerca de 200 pessoas desaparecidas.



Os incêndios já destruíram mais de 2.000 casas, estabelecimentos comerciais e outras estruturas no norte do Estado.



As autoridades anunciaram que, para além dos 13 mortos, pelo menos 100 pessoas ficaram feridas, sendo esperado que os números venham a aumentar à medida que chegam mais informações das zonas afetadas pelas chamas.



O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já deixou a garantia de que "vai lá estar" para ajudar as pessoas da Califórnia.



O chefe do Departamento das Florestas e Proteção Contra os Incêndios, Ken Pimlott, disse que existiam 16 incêndios a lavrar em toda a zona e que cerca de 4.000 pessoas estão envolvidas no combate às chamas.



Centenas de bombeiros e policias de outras regiões deslocaram-se para a Califórnia para reforçar a luta contra o fogo, com as autoridades a referirem que esperam que as temperaturas mais baixas e os ventos mais fracos ajudem a travar os incêndios.



"O tempo está a nosso favor, mas isso não significa que se vai manter assim", explicou Brad Alexander, porta-voz do Gabinete dos Serviços de Emergência do governador.



A porta-voz do condado de Sonoma, Maggie Fleming, explicou que existem relatos de cerca de 200 pessoas desaparecidas, mas que acredita que a maioria possa estar em segurança e apenas não consiga contactar os seus familiares, uma vez que a rede de telecomunicações foi afetada pelas chamas.