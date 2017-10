Número de vítimas mortais foi atualizado após visita de Trump.

Por Lusa | 04.10.17

O governador de Porto Rico, Ricardo Rosseló, disse na terça-feira que o balanço oficial do número de vítimas mortais causadas pelo furacão Maria aumentou de 16 para 34.



Segundo Ricardo Rosseló, 19 vítimas estão diretamente relacionadas com o Maria e outras 15 com ocorrências relacionadas com o furacão.



Ricardo Rosseló também disse acreditar que o furacão causou prejuízos na ordem dos 90 mil milhões de dólares (76,3 mil milhões de euros) em toda a ilha.



O governador fez o anúncio numa conferência de imprensa após a curta visita de Donald Trump ao território norte-americano para avaliar o impacto do desastre natural.



Durante a visita, Trump congratulou os cidadãos de Porto Rico por evitarem um elevado número de vítimas de uma "verdadeira catástrofe como o Katrina".



Cerca de 1.800 pessoas morreram em 2005 quando o furacão Katrina rompeu os diques que protegiam Nova Orleães.