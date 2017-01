Número de mortos em hotel soterrado pela neve sobe para 21

No total, 11 pessoas, entre funcionários do hotel e hóspedes, sobreviveram ao acidente.Dois dos sobreviventes estavam na zona exterior do hotel quando ocorreu a avalanche.Os trabalhos de busca para encontrar possíveis sobreviventes continuam no terreno de forma ininterrupta. Estão mobilizados cerca de 150 efetivos, incluindo militares, bombeiros, polícias e membros da Cruz Vermelha ou dos serviços de socorro da região, que estão a trabalhar por turnos.Segundo as equipas de resgate, os quartos que se encontravam nos andares mais altos do hotel foram completamente arrasados pela avalanche de neve, possivelmente provocada por uma série de sismos de magnitude superior a 05 na escala de Richter registados na quarta-feira de manhã naquela região.Entre os adultos sobreviventes, apenas um permanecia na terça-feira hospitalizado após ter sido operado a um braço. Uma criança de sete anos era a única que ainda estava hospitalizada.