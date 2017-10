Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Número de mortos no sismo do México sobe para 366

Terremoto de 19 de setembro seguiu-se a outro de maior intensidade - 8.1 na escala de Richter - que matou quase 100 pessoas.

Por Lusa | 03.10.17

O número de mortos no sismo de magnitude 7,1 ocorrido a 19 de setembro no México subiu para 366, anunciaram esta terça-feira as autoridades.



O coordenador da Defesa Civil Nacional, Luis Felipe Puente, atualizou esta terça-feira o total de vítimas mortais do sismo, somando-lhe mais três, numa mensagem publicada na rede de mensagens Twitter.



Os últimos corpos estão a ser resgatados dos escombros de um edifício de escritórios na capital mexicana, onde morreram 225 pessoas.



Registaram-se também 74 vítimas mortais em Morelos, 45 em Puebla, 15 no estado do México, seis em Guerrero e uma em Oaxaca.



O sismo de 19 de setembro seguiu-se a outro de maior intensidade - 8.1 na escala de Richter - que abalou, a 7 de setembro, os estados meridionais mexicanos de Oaxaca e Chiapas, matando quase 100 pessoas.