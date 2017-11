Tufão mata 44 pessoas no Vietname

Mais de 116 mil casas foram destruídas ou danificadas.

O forte tufão que atingiu o Vietname já matou 44 pessoas e causou extensos danos na região central do país, de acordo com um novo balanço das autoridades, que anteriormente tinham apontado para 27 mortos.



A Autoridade de Gestão de Desastres do Vietname disse num comunicado na segunda-feira que inundações tinham sido registadas na região e que mais de 116 mil casas tinham sido destruídas ou danificadas.



Além dos mortos, 19 pessoas estão desaparecidas, incluindo nove membros da tripulação de navios de carga que se afundaram ao largo da costa da província de Khanh Hoa. Outros 88 tripulantes foram resgatados.



O tufão atingiu o país no sábado e já se afastou, mas as chuvas intensas que se fazem sentir na região estão a causar fortes inundações, que podem ainda agravar-se, segundo a agência de gestão de desastres. Este foi o segundo tufão a atingir o Vietname no espaço de um mês.