Número de mortos no Vietname devido ao tufão Damrey sobe para 89

Dezoito pessoas permanecem desaparecidas.

Por Lusa | 17:37

O número de vítimas mortais causadas pela passagem do tufão Damrey no passado fim de semana nas zonas sul e centro do Vietname subiu para 89, divulgaram esta terça-feira as autoridades locais, informando ainda que 18 pessoas permanecem desaparecidas.



O anterior balanço da intempérie, considerada como a pior das últimas décadas naquele país, dava conta de 61 mortos.



Com registo de graves inundações e de danos pessoais e materiais consideráveis, o tufão Damrey atingiu o Vietname a poucos dias do país receber a cimeira do Fórum de Cooperação Económica da Ásia-Pacífico (APEC) que vai reunir, a partir de quarta-feira, vários líderes internacionais.



Apesar do cenário de devastação, a cidade central de Danang, anfitriã do fórum, sofreu danos menores.



Já a antiga cidade de Hoi Na (património mundial), a uma distância de 30 minutos de carro de Danang, ficou submersa.



Neste momento, as autoridades vietnamitas não sabem se a deslocação a Hoi Na pelos cônjuges dos líderes da APEC, prevista para sábado, será possível.



Um representante do comité nacional de operações de busca e salvamento informou que vários recursos, nomeadamente militares, elementos das forças policiais e civis, foram mobilizados para o terreno para procurar as pessoas desaparecidas.



O mesmo representante, que falou sob anonimato, indicou ainda que a intempérie provocou pelo menos 174 feridos.



Os serviços meteorológicos vietnamitas divulgaram entretanto que o nível da água da maioria dos rios da região afetada pelo tufão Damrey está a baixar gradualmente.



Apesar deste desagravamento, os constrangimentos de circulação ainda permanecem em algumas vias rodoviárias da região.