Incêndios na Califórnia já fizeram 10 mortos

Governador da Califórnia, Jerry Brown, já declarou o estado de emergência em três condados.

Os incêndios no Estado da Califórnia já provocaram 10 mortos, segundo o balanço mais recente divulgado pela polícia.



O governador da Califórnia, Jerry Brown, já declarou o estado de emergência em três condados.



Os incêndios já destruíram mais de 1.500 casas, estabelecimentos comerciais e outras estruturas no norte do Estado.



O diretor do Departamento para a proteção de fogos (DFFP), Ken Pimlott, disse que os incêndios ainda estão fora de controlo, impossibilitando um primeiro balanço oficial sobre os danos materiais e o número de pessoas feridas ou mortas.



Ken Pimlott referiu ainda que 50.000 pessoas estão sem eletricidade.



O mês de outubro é considerado o mais perigoso para incêndios no Estado da Califórnia.



O mesmo responsável referiu-se a mais 1.500 fogos nas zonas naturais em 2017, em comparação com o mesmo período do ano passado.