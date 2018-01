Nutella a 1,40 euros gera caos nos supermercados

Testemunhas afirmam que clientes pareciam animais. O stock esgotou em França.

O caos instalou-se no Intermarché quando os consumidores perceberam que um frasco de Nutella, que habitualmente custa 4,50 euros, estava com uma promoção de 70%, custando 1,40 euros durante três dias. O caso aconteceu em Beauvais, em França.As lojas encheram e houve quem gravasse vídeos e os publicasse nas redes sociais onde é possível perceber a confusão que se gerou para obter um frasco de 950 gramas de Nutella.Numa das superfícies da cadeia de supermercados, o produto chegou mesmo a esgotar. Os funcionários afirmaram que nos tapetes para as caixas só havia Nutella e que venderam num dia aquilo que normalmente vendem em três meses.O jornal Le Parisien relatou o testemunho de uma cliente que assistiu à loucura para obter o frasco. "As pessoas lutaram como animais. Alguém estava a puxar o cabelo a uma mulher, outra tinha uma mão com sangue. Foi horrível", explicou.As lojas decidiram mesmo limitar o número de frascos por pessoa.